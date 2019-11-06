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Devlet Bahçeli: Öcalan neyse hain Gülen aynısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sert açıklamalarda bulundu: ABD'nin 'Terörizm Raporu'nda, YPG ve PYD ile birlikte FETÖ'den hiç bahsedilmemesi; hatta teröristbaşı Gülen'in 'Sürgünde bir din adamı' olarak takdimi skandal olmasının ötesinde, melanet bir projenin varlığına işarettir. Öcalan neyse hain Gülen odur.

‘Öcalan neyse hain Gülen aynısı’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sert açıklamalarda bulundu: ABD'nin 'Terörizm Raporu'nda, YPG ve PYD ile birlikte FETÖ'den hiç bahsedilmemesi; hatta teröristbaşı Gülen'in 'Sürgünde bir din adamı' olarak takdimi skandal olmasının ötesinde, melanet bir projenin varlığına işarettir. Öcalan neyse hain Gülen odur.

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