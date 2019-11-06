Devlet Bahçeli: Öcalan neyse hain Gülen aynısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sert açıklamalarda bulundu: ABD'nin 'Terörizm Raporu'nda, YPG ve PYD ile birlikte FETÖ'den hiç bahsedilmemesi; hatta teröristbaşı Gülen'in 'Sürgünde bir din adamı' olarak takdimi skandal olmasının ötesinde, melanet bir projenin varlığına işarettir. Öcalan neyse hain Gülen odur.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sert açıklamalarda bulundu: ABD'nin 'Terörizm Raporu'nda, YPG ve PYD ile birlikte FETÖ'den hiç bahsedilmemesi; hatta teröristbaşı Gülen'in 'Sürgünde bir din adamı' olarak takdimi skandal olmasının ötesinde, melanet bir projenin varlığına işarettir. Öcalan neyse hain Gülen odur. TÜM MANŞETLER