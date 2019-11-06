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  • Son Güncelleme: 06.11.2019 10:57

Bu kadarına da pes dedirten olay! damadını dolandırdı!

’de yaşayan 45 yaşındaki Ufuk Erol’un ev hayali kabusa döndü. i ’ın dairesini 220 bin liraya satın almak için anlaştı. Kredi çekip borcun bir kısmını ödeyen damat Ekerol, kalan 90 bin liralık için kayınpederine verdi. Ekerol tüm ödemeyi tamamladığında ise evine gelen icra ile hayatının şokunu yaşadı. Kayınpeder, damadın verdiği boş senede 950 bin lira yazıp, icra işlemi başlattı.

İzmir'de yaşayan 2 çocuklu Hacere- Ufuk Ekerol çifti, 2010 yılında ev almaya karar verdi. Ancak yeteri kadar parası olmayan Ufuk Ekerol, kayınpederi Mustafa Işık ile sahibi olduğu daireyi satın almak için 220 bin liraya anlaştı.

Bankadan 100 bin lira kredi çeken Ekerol, birikimi olan 30 bin lirayı da ekleyip, kayınpederine 130 bin lira verdi. Kalan 90 bin lira için de 'Ölüm kalım var' diyerek, boş senet imzaladı.

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