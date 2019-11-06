İzmir'de yaşayan 2 çocuklu Hacere- Ufuk Ekerol çifti, 2010 yılında ev almaya karar verdi. Ancak yeteri kadar parası olmayan Ufuk Ekerol, kayınpederi Mustafa Işık ile sahibi olduğu daireyi satın almak için 220 bin liraya anlaştı.



Bankadan 100 bin lira kredi çeken Ekerol, birikimi olan 30 bin lirayı da ekleyip, kayınpederine 130 bin lira verdi. Kalan 90 bin lira için de 'Ölüm kalım var' diyerek, boş senet imzaladı.