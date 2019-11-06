Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü oluşumlarından Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Meclisi (KCK/TM) sosyal alan komitesine bağlı Tevgera Jinen Azadi-Özgür Kadın Hareketi (TJA) içinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 8 şüpheli Ankara'da, 1 şüpheli Mersin'de yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi.
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