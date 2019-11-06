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  • Son Güncelleme: 06.11.2019 11:55

Son dakika: 'da operasyonu: 9 şüpheli gözaltında

Son dakika haberine göre ekiplerince terör örgütü 'nın kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, /KCK terör örgütü oluşumlarından Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Meclisi (KCK/TM) sosyal alan komitesine bağlı Tevgera Jinen Azadi-Özgür Kadın Hareketi (TJA) içinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 8 şüpheli Ankara'da, 1 şüpheli Mersin'de yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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