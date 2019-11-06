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  • Son Güncelleme: 06.11.2019 10:34

Erişimi yasaklanan 'i ciler kullanmaya başladı!

cilerin ‘ekmeğimize taş koyuyorlar’ diyerek kaldırılmasını istediği , 10. haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle erişimi engellemişti. Ancak, Uber’in varlığından şikayetçi olan ciler, yasaklanan ama açık olan erişimi kullanmaya devam ediyor.

Erişimi yasaklanan Uber'i taksiciler kullanmaya başladı!

'e karşı açılan dava geçtiğimiz ay sonuçlansa da ciler Uber kullanmaya devam ediyor. Ekim ayında 10. , Uber'in haksız rekabet oluşturduğuna hükmetti. Mahkeme, Uber uygulaması ve Uber.com'a erişimin engellenmesine karar verdi.

Ancak aradan yaklaşık olarak 20 gün geçmesine rağmen Uber'e akıllı telefonlardan ve bilgisayarlardan erişilebiliyor ve taksiciler de Uber'i kullanmaya devam ediyor.

TİCARİ TAKSİLER KULLANIYOR
Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın Uber'e karşı çıkması ve dava açmasına rağmen şoförleri Uber kullanıyor. Şoförler Uber'den elde ettikleri geliri aynı gün hesaplarında görebiliyorlar.

Uber'in geçtiğimiz aylarda almış olduğu kararla birlikte VIP olarak dizayn edilen minibüs tarzı araçlar hizmetten çekilmişti. Böylece Uber XL hizmeti de son bulmuş ve Uber yoluna sarı taksi ve turkuaz taksilerle devam edeceğini açıklamıştı.

ÖDEMELER HESAPLARA YAPILIYOR
Uber vasıtasıyla yolcu taşıyan taksi şoförleri ödemelerini banka hesaplarına ya da ödeme hizmetleri şirketleri aracılığıyla alabiliyor. Son yıllarda geliştirilen ödeme hizmetleri ile birlikte şoförler paralarını günlük olarak çekebiliyor.

UBER, CAREEM'İ SATIN ALMIŞTI
Uber Mart ayında hamle yaparak dahil 15 ülkede hizmet gösteren Careem'i 3.1 milyar dolara satın aldı. İstanbul'da ticari taksi şoförleri Uber, Careem, BiTaksi, iTaksi gibi uygulamaları kullanmaya devam ediyor.

Careem'i kullanan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, Uber'in Careem'i satın almasının hamlesi olduğunu ve şoka girdiklerini söylemişti.

Uber'e mahkeme tarafından yasak getirilse de Uber'in sahip olduğu Careem'e ilişkin herhangi bir yasak getirilmedi.

TAKSİ PLAKA FİYATLARI ETKİLENMEDİ
Uber'in yasaklandığına dair mahkeme kararı sonrasında taksi plaka fiyatları taksimetre fiyat artışının da etkisiyle 2 milyon liraya kadar yükselse de kısa sürede yeniden 1.6-1.7 milyon lira seviyelerine geriledi.

İŞTE UBER KULLANAN TAKSİLER

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ahmet ahmet

Dürüstlük ayağından hakkını alan tilkiler kendileride kuralsızca avlanıyorlar. Memleket üçkağıtçı harsız ve hain dolu. Allah bir avuç saf insanı bu pisliklerden korusun.

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cevapla 06.11.2019 11:08
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