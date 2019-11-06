Erişimi yasaklanan Uber'i taksiciler kullanmaya başladı!

Uber'e karşı açılan dava geçtiğimiz ay sonuçlansa da taksiciler Uber kullanmaya devam ediyor. Ekim ayında İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, Uber'in haksız rekabet oluşturduğuna hükmetti. Mahkeme, Uber uygulaması ve Uber.com'a erişimin engellenmesine karar verdi.

Ancak aradan yaklaşık olarak 20 gün geçmesine rağmen Uber'e akıllı telefonlardan ve bilgisayarlardan erişilebiliyor ve taksiciler de Uber'i kullanmaya devam ediyor.

TİCARİ TAKSİLER KULLANIYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın Uber'e karşı çıkması ve dava açmasına rağmen ticari taksi şoförleri Uber kullanıyor. Şoförler Uber'den elde ettikleri geliri aynı gün hesaplarında görebiliyorlar.



Uber'in geçtiğimiz aylarda almış olduğu kararla birlikte VIP olarak dizayn edilen minibüs tarzı araçlar hizmetten çekilmişti. Böylece Uber XL hizmeti de son bulmuş ve Uber yoluna sarı taksi ve turkuaz taksilerle devam edeceğini açıklamıştı.

ÖDEMELER HESAPLARA YAPILIYOR

Uber vasıtasıyla yolcu taşıyan taksi şoförleri ödemelerini banka hesaplarına ya da ödeme hizmetleri şirketleri aracılığıyla alabiliyor. Son yıllarda geliştirilen ödeme hizmetleri ile birlikte şoförler paralarını günlük olarak çekebiliyor.

UBER, CAREEM'İ SATIN ALMIŞTI

Uber Mart ayında hamle yaparak Türkiye dahil 15 ülkede hizmet gösteren Careem'i 3.1 milyar dolara satın aldı. İstanbul'da ticari taksi şoförleri Uber, Careem, BiTaksi, iTaksi gibi uygulamaları kullanmaya devam ediyor.

Careem'i kullanan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, Uber'in Careem'i satın almasının Orta Doğu hamlesi olduğunu ve şoka girdiklerini söylemişti.

Uber'e mahkeme tarafından yasak getirilse de Uber'in sahip olduğu Careem'e ilişkin herhangi bir yasak getirilmedi.

TAKSİ PLAKA FİYATLARI ETKİLENMEDİ

Uber'in yasaklandığına dair mahkeme kararı sonrasında taksi plaka fiyatları taksimetre fiyat artışının da etkisiyle 2 milyon liraya kadar yükselse de kısa sürede yeniden 1.6-1.7 milyon lira seviyelerine geriledi.



İŞTE UBER KULLANAN TAKSİLER