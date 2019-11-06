Başkan Erdoğan: Bayrak inmez ezan susmaz ülke bölünmez

spanya'daki

Güvenli bölgede halen teröristlerin bulunduğunu biliyoruz. Bizi aldatamazlar. Buna seyirci kalmayacağız. Gereğini yapacağız.Tekrar söylüyorum. Bu bayrak inmez. Bu ezan susmaz. Bu ülke bölünmez. Bu millet diz çökmez. Bu devlet, inşallah, ilelebet payidar kalır.ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu:Belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde halen teröristlerin bulunduğunu biliyoruz. Bizi '' laflarıyla aldatamazlar. Buralar teröristlerden arındırılmış değil.Siz YPG/PKK'yı terör örgütü olarak raporlarınıza yazmayınca,Elbette hayır. Kendi elinizle kurduğunuz, ipinin de halen sizde olduğunu artık itiraf ettiğiniz DEAŞ denen ucubeyle mücadele bahanesiyle katlettiğiniz yüzbinlerce masumun vebalinden kurtulamazsınız.Bizi yaptırımla korkutanlar, bizim için tek yaptırım merciinin Allah olduğunu bilmiyorlar galiba. İşte burada tekrar söylüyorum.Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Kadınlar kategorisinde birinci olarak ülkemize altın madalya kazandıran Sude Yaren Uzunçavdar, Erdoğan ile bir araya geldi. Kazandığı kupaların yer aldığı fotoğrafları gösterdi.



FETÖ'YE

Yüksek İstişare Kurulu toplantısı, Erdoğan başkanlığında yapıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ'ye karşı yürütülen mücadeleden asla taviz verilmeyeceğinin üzerinde hassasiyetle durulmuş, bu alçaklarla mücadeleyi zafiyete uğratma potansiyeli taşıyan tutum ve davranışlara asla izin verilmeyeceği güçlü bir biçimde vurgulanmıştır" dedi.