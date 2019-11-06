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600 binlik hain öldürüldü

Resulayn'da Mehmetçiğe saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 600 bin lira ödülle turuncu listede aranan Özge Aydın olduğu belirlendi. Aydın, PKK'nın bomba eğitimi verdiği taşeron yapılanmanın bir üyesi olmaktan aranıyordu.

600 binlik hain öldürüldü
Resulayn'da Mehmetçiğe saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 600 bin lira ödülle turuncu listede aranan Özge Aydın olduğu belirlendi. Aydın, PKK'nın bomba eğitimi verdiği taşeron yapılanmanın bir üyesi olmaktan aranıyordu.

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