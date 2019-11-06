600 binlik hain öldürüldü Resulayn'da Mehmetçiğe saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 600 bin lira ödülle turuncu listede aranan Özge Aydın olduğu belirlendi. Aydın, PKK'nın bomba eğitimi verdiği taşeron yapılanmanın bir üyesi olmaktan aranıyordu.

R esulayn'da Mehmetçiğe saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 600 bin lira ödülle turuncu listede aranan Özge Aydın olduğu belirlendi. Aydın, PKK'nın bomba eğitimi verdiği taşeron yapılanmanın bir üyesi olmaktan aranıyordu. TÜM MANŞETLER