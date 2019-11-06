Resulayn'da Mehmetçiğe saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 600 bin lira ödülle turuncu listede aranan Özge Aydın olduğu belirlendi. Aydın, PKK'nın bomba eğitimi verdiği taşeron yapılanmanın bir üyesi olmaktan aranıyordu.
- Güncel
- 06.11.2019
- Gazete
600 binlik hain öldürüldü
Resulayn'da Mehmetçiğe saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 600 bin lira ödülle turuncu listede aranan Özge Aydın olduğu belirlendi. Aydın, PKK'nın bomba eğitimi verdiği taşeron yapılanmanın bir üyesi olmaktan aranıyordu.
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