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Milli gurur

Roketsan tarafından üretilen ilk milli deniz seyir füzesi Atmaca, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı. Denemeye ilişkin görüntüler, gururumuzu okşadı. Milli füzenin, hedefi sektirmeden imha ettiği anlaşıldı. Atmaca'nın, 2020'nin ikinci yarısında envantere gireceği açıklandı.

Milli gurur
Roketsan tarafından üretilen ilk milli deniz seyir füzesi Atmaca, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı. Denemeye ilişkin görüntüler, gururumuzu okşadı. Milli füzenin, hedefi sektirmeden imha ettiği anlaşıldı. Atmaca'nın, 2020'nin ikinci yarısında envantere gireceği açıklandı.

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