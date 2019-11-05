Milli gurur

Roketsan tarafından üretilen ilk milli deniz seyir füzesi Atmaca, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı. Denemeye ilişkin görüntüler, gururumuzu okşadı. Milli füzenin, hedefi sektirmeden imha ettiği anlaşıldı. Atmaca'nın, 2020'nin ikinci yarısında envantere gireceği açıklandı.
- Güncel
- 05.11.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.