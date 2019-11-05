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  • 05.11.2019 12:42
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 13:04

'li belediye meclis üyesine den tutuklama

'ın Hani ilçesinde görev yapan 'li Belediye Meclis üyesi, "silahlı örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. HDP'li üyenin kod adının "Rojbin" olduğu öğrenildi.

'ın Hani ilçesinde 'li Belediye Meclis üyesi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda /KCK örgütüyle sürekli irtibata geçerek verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen Hani Belediyesinin HDP'li meclis üyesi "Rojbin" kod adlı G.A. ile belediyenin HDP'li eski meclis üyeleri A.T. ve E.A'nın yakalanması için operasyon düzenlendi.

Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HDP'li meclis üyesi G.A, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, A.T. ve E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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