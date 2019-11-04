Kızıltepe Belediyesine "belediye başkan vekili" olarak görevlendirilen Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, görevine başladı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz'ın yerine belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Çam, geldiği belediyede personele, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edilmesi yönünde talimat verdi.





Hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese kaliteli hizmet sunmanın gayreti içerisinde olacaklarını vurgulayan Çam, '' Önceliğimiz vatandaşlarımızın en iyi şekilde hayatlarını sürdürmelerine olanak sağlamak olacak. İhtiyaçlarımızı çok kısa sürede belirleyip, önceliklerimizi tespit edeceğiz.'' dedi.

Çam, Mardin Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde, Belediye Başkan Vekili ve Vali Mustafa Yaman'ın destekleriyle kırsaldan merkeze ilçenin bir an önce hak ettiği değere ulaşmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Vatandaşların yaşam kalitesini yükselterek, insan odaklı, katılımcı, yenilikçi bir yönetim anlayışıyla, adaletli, verimli ve etkin şekilde hizmet sunmak amacıyla büyük özveri ile çalışacaklarını aktaran Çam, "Belediyenin tüm kaynakları milletin hizmetine sunulacak. Vatandaşlardan toplanan vergiler başka yerlere değil, halka hizmet olarak geri dönecek.'' ifadelerini kullandı.





Çam, önümüzdeki dönemde özellikle çocuk parkları gibi sosyal yaşam alanları ile engelli, genç ve kadınlara yönelik faaliyet ve yatırımların öncelikli olacağına dikkati çekti.





Bugün, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/111 Esas sayılı kovuşturma dosyası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılamasının devam ettiği, ayrıca Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/1642 ve 2019/8289 sayılı dosyalarında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturmalarının sürdürüldüğü Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, bakanlığın onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Yılmaz'ın yerine "belediye başkan vekili" olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam görevlendirilmişti.

