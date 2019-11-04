Başkan Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na tebrik

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi 7'nci Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilen Temel Karamollaoğlu'na bir mesaj göndererek, tebrik etmiştir" denildi.

SAADET PARTİSİ'NDE İKİNCİ KARAMOLLAOĞLU DÖNEMİ

Saadet Partisinde genel başkanlık koltuğuna 2016 yılında oturan Temel Karamollaoğlu, dün gerçekleştirilen 7'nci Olağan Kongre'de güven tazeledi.

Aslen Sivaslı olan Karamollaoğlu, 1941 yılında babasının öğretmenlik yaptığı Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Kayseri Lisesi'nden 1959'da mezun olan Karamollaoğlu, 1960'ta Sümerbank bursuyla İngiltere'ye giderek, Manchester Üniversitesi Tekstil Teknoloji bölümünü bitirdi.

Aynı üniversitede 1967'de yüksek lisansını tamamlayan Karamollaoğlu, üniversite yıllarında İngiltere Türk Talebe Birliği Başkanlığı ile FOSİS'te İngiltere Müslüman Talebe Cemiyetleri Federasyonu'nda yöneticilik yaptı, Müslüman toplulukların sosyal faaliyetlerine katıldı. Bürokrasi ve siyaset dünyasında aktif olarak çalışan Karamollaoğlu, 1971 muhtırasını, 1980 askeri darbesini ve 1997'deki "post-modern darbe" dönemini yaşadı.

Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi yönetimlerinin çeşitli kademelerinde bulunan Karamollaoğlu, 1968 yılından vefatına kadar Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma ekibinde yer aldı.