İsviçre'nin Cenevre kenti, PKK'lıların gösteri alanı oldu. CHP İsviçre Birliği, dün bir düğün salonunda gecikmeli de olsa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak istedi. Etkinliğe Türkiye'den konuşmacı olarak CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu davet edildi. Saat 14.00'te etkinlik başlayacakken, salona ellerinde terörist başı Abdullah Öcalan'ın posteri ve örgütün paçavraları olan PKK'lılar girdi. Her fırsatta terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'ye destek veren CHP'liler neye uğradıklarını bilemedi. Haber verilmesi üzerine gecikmeli de olsa polis geldi. Hainler, saatler sonra ikna edildi. Salonu terk etti. Bu süre içinde bir otelin lobisinde bekletilen Kaftancıoğlu ve Özkoç, ancak salona gelebildi. Akşam saatlerinde etkinlik devam etti.
Kaftancıoğlu ve Özkoç, salona ancak akşam gelebildi.
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