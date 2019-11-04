Bugünkü
Takvim

Olacağı buydu! 'lılar 'de 'nin etkinliğini bastı

, terör örgütü 'nın siyasi uzantısı ile el ele verdi. karşıtı her türlü uzlaşıyı sergiledi. Ama PKK hain yüzünü CHP’ye bile gösterdi.

İsviçre'nin Cenevre kenti, 'lıların gösteri alanı oldu. Birliği, dün bir düğün salonunda gecikmeli de olsa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak istedi. Etkinliğe 'den konuşmacı olarak CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu davet edildi. Saat 14.00'te etkinlik başlayacakken, salona ellerinde terörist başı Abdullah Öcalan'ın posteri ve örgütün paçavraları olan PKK'lılar girdi. Her fırsatta terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'ye destek veren CHP'liler neye uğradıklarını bilemedi. Haber verilmesi üzerine gecikmeli de olsa polis geldi. Hainler, saatler sonra ikna edildi. Salonu terk etti. Bu süre içinde bir otelin lobisinde bekletilen Kaftancıoğlu ve Özkoç, ancak salona gelebildi. Akşam saatlerinde etkinlik devam etti.



Kaftancıoğlu ve Özkoç, salona ancak akşam gelebildi.




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriOlacağı buydu! PKK'lılar İsviçre'de CHP'nin etkinliğini bastı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri