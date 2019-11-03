Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Muğla'da yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Peki, bugün yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte 4 Kasım tarihli Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminleri...

MUĞLA'DA ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

Yağışların; bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bu sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.