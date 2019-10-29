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  • Son Güncelleme: 29.10.2019 08:57

Son dakika: ’li Cizre İlçe Belediye Başkanı görevden alındı, belediyeye kayyum atandı

Spn dakika haberine göre Hakkında açılan terör soruşturması devam eden ’ın ’li Cizre İlçe Belediye Başkanı , görevden alındı. Zırığ’ın yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu kayyım olarak atandı.

HDP'li başkan görevden alındı, belediyeye kayyum atandı

Spn dakika haberine göre Hakkında açılan terör soruşturması devam eden 'ın 'li Cizre İlçe Belediye Başkanı , görevden alındı. Zırığ'ın yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu kayyım olarak atandı.

Ayrıntılar gelecek...

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