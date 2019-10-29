Spn dakika haberine göre Hakkında açılan terör soruşturması devam eden Şırnak'ın HDP'li Cizre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, görevden alındı. Zırığ'ın yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu kayyım olarak atandı.
Ayrıntılar gelecek...
Spn dakika haberine göre Hakkında açılan terör soruşturması devam eden Şırnak'ın HDP'li Cizre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, görevden alındı. Zırığ'ın yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu kayyım olarak atandı.
Ayrıntılar gelecek...
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