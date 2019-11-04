Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Beştepe'ki kabine toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sözcü Kalın,sözleriyle büyük tepki çeken Bülent Arınç 'a cevap verdi.

'O GECE YAŞADIKLARIMIZI HEPİMİZ BİLİYORUZ'

Kalın, ''Bülent Bey'in açıklamaları kendi şahsi görüşleridir Yüksek İstişari Kurulu'nun görüşleri değildir. KHK'lar zorunluluk hale gelmiş, o günün olağanüstü şartları çerçevesinde hayata geçirilmiş bir uygulamadır. KHK'lar durup dururken gündeme alınmış değildir. O gece ve sonrasında yaşadıklarımızı hepimiz biliyoruz. Cumhurbaşkanımız ve ailesini öldürmeye kasıt niyetiyle yola çıkanların Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve milletimizin desteğiyle boşa çıkardığını gördük. Bir terör örgütüne karşı hiçbir şey yapmayalım hiçbir devlet diyemezdi elbette. Süreç içerisinde KHK'nın aldığı kararlar çerçevesinde mağdur olanlar varsa bununla ilgili mekanizmalar kurulmuştur, bunlarla ilgili neticeler alınmıştır, göreve iade edilenler olmuştur, edilmeyenler olmuştur. KHK ile hukuk zemininde neler yapılabilir bunun üzerinde durulmuştur.'' ifadelerini kullandı.



SİZ AHMET DEĞİLSİNİZ SAYIN ARINÇ

Öte yandan Takvim Gazetesi yazarı İsmail Çağlar da bugün kaleme aldığı yazısında Bülent Arınç'ın açıklamalarını değerlendirmişti. Çağlar yazısında," Bir şeyden eminim; siz ahmak değilsiniz Sayın Arınç. Ahmak olduğunuz için değil aksine akıllı olduğunuz için ikide bir FETÖ konusunda kendini ahmak ilan ettirecek farklı açıklamalar yapıyorsunuz. Siz de bir şeyden emin olun; biz de ahmak değiliz. Ne olup bittiğini görüyoruz. 'Bu saatten sonra ben torun severim' diyen bir eski siyasetçinin neden canını dişine takıp KHK'lıların derdine düştüğünü de biliyoruz." ifadelerini kullandı. İşte o yazı;



"Onlarca insanımız öldü, onlarca kurumumuz bombalandı.

Bunları gördükten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın tespitlerine aynen katılıyorum. [...] Ben hükümetin içinde ve MGK üyesi olarak da bu yapıyla mücadele eden insanlardan birisiyim. Bu yüzden kimse beni paralel devlet yapılanması ile ilgili irtibatlı, onları savunan bir kişi olarak görmesin.

[...] Şunu açıkça söylüyorum, bunu ben darbe gecesi öğrenmiş olmakla, 'yahu ne kadar ahmakmışsın, bunu herkes söylüyordu' diyebilirler." Yukarıdaki sözler Sayın Bülent Arınç'a ait. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sonra yaptığı açıklamadan. Noktasına virgülüne dokunmadan buraya aktardım.



Sadece arada birkaç cümleyi çıkarttım. Çıkarttığım cümleler anlamı değiştirecek cımbızlamalar değil. İsteyen açıklamanın tümünü kolayca bulabilir zaten.



Sayın Arınç merak etmesin, kendisine önceki açıklamalarını hatırlatıp ahmak demeyeceğim.

Rolleri değişsek, aynı durumda Sayın Arınç olsa muhatabına rahatlıkla ahmak derdi belki de. Ancak ben daha ilkeli bir hayat yaşamaya gayret ettiğim için bunu yapmayacağım.



15 Temmuz'dan önce canhıraş bir şekilde FETÖ'ye sahip çıkan bir Arınç vardı karşımızda. FETÖ diye bir örgütün olmadığını, mahkemelerin örgütün varlığını gösteren somut bir delil bulamadıklarını söylüyordu.



FETÖ'ye silahlı terör örgütü denilmesine çok bozulduğu için verip veriştiriyordu. Türkiye'de hukukun kalmadığını, otoriter bir atmosfere sürüklendiğimizi iddia ediyordu.



Sonra FETÖ, 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni gerçekleştirdi. Arınç da günah çıkarttı. Ben de FETÖ ile mücadele ettim. Cumhurbaşkanı'nın FETÖ hakkındaki görüşlerine aynen katılıyorum. Eski görüşlerim için bana ahmak diyebilirsiniz, dedi. O zaman da bu açıklamaların samimiyetine inanmamıştım. Ama kalbini yarıp bakmadığımız için elden bir şey gelmiyordu.



Bugün Sayın Arınç tekrar fikir değiştirmiş. KHK'ları eleştiriyor.

Hatta kendi anlattığına göre etrafını KHK'lılarla doldurmuş. Ev işlerine yardım eden kişi KHK'lı, benzin aldığı pompacısı KHK'lı, pazarda limon aldığı satıcı KHK'lı. Bir de damadı var Sayın Arınç'ın. Onun da muhakkak bir 'KHK mağduriyeti' vardır. Üye olduğu birçok FETÖ'cu kuruluş vardı. Muhakkak KHK ile kapatılanlar vardır arasında.



Acaba ne değişti de FETÖ ile mücadelede Cumhurbaşkanı ile tamamen aynı düşünüyorum diyen Arınç yine fikir değiştirdi. Keşke bunları da kamuoyu ile paylaşsa.



Belki yarın bir gün bu fikirleri için de pişman olur. Bana isterseniz ahmak deyin, diye veciz açıklamalar yapar.



Bir şeyden eminim; siz ahmak değilsiniz Sayın Arınç. Ahmak olduğunuz için değil aksine akıllı olduğunuz için ikide bir FETÖ konusunda kendini ahmak ilan ettirecek farklı açıklamalar yapıyorsunuz. Siz de bir şeyden emin olun; biz de ahmak değiliz. Ne olup bittiğini görüyoruz. 'Bu saatten sonra ben torun severim' diyen bir eski siyasetçinin neden canını dişine takıp KHK'lıların derdine düştüğünü de biliyoruz..



ARINÇ NE DEMİŞTİ?

FETÖ'cülerin ihraç edilmesinden rahatsız olduğunu açık açık ifade eden Arınç, "KHK bir faciadır. Katıldığım televizyon programlarında KHK'ya dikkat çekmek için Yüksek İstişare Kurulu (YİK) maaşımın yarısını öğrencilere burs olarak, yarısını da KHK mağdurlarına vereceğimi söylemiştim. Çok eleştirildim fakat ben sadece KHK faciasına dikkat çekmek istedim" sözleriyle bu davranışını savunmuştu.