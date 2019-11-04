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  • Son Güncelleme: 04.11.2019 17:45

dağlarına bayrağı dikmek isterken öldü!

sınırlarındaki terör tehdidini yok etmeye çalışırken Avrupa’daki terör sevicileri ne yapacaklarını şaşırdı. dağlarına bayrağı dikmek isteyen terörist dağcı , düşerek öldü. Daha önce YPG saflarında yer aldığı öğrenilen terörist dağcının 8 kişilik bir ekiple dağa tırmandığı ve terör örgütü YPG’nin bayrağını dikmeye çalışırken öldüğü öğrenildi.

Himalaya'ya YPG bayrağı dikmek isterken öldü!

'ya örgüt bayrağı dikmek isteyen 'li dağcı dağdan düştü.

/YPG terör örgütüne destek amacıyla, Himalaya Dağları'na tırmanan ve buraya örgüt bayrağı dikmek isteyen terörist dağcı düşerek öldü.

Himlung'da yer alan Kamp 3 bölgesinde, 8 kişilik ekibiyle beraber tırmanan Grassa düştükten kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi.Yerel kaynaklara göre 44 yaşındaki dağcı bir süre önce 'nin kuzeyinde YPG ile birlikte silahlı faaliyet göstermişti.

Terörist dağcının, Himalayalar'a YPG bayrağı dikerek, 'nin bölgede başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı Batı kamuoyunun ilgisini bölgeye çekmeyi amaçladığı belirtildi.

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SUAT SUAT

Gebersin domuz

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 04.11.2019 18:26
Muhlis Muhlis

Bu dış devletlerin Terör sevdası nede.Türkiye yi bir sürye,Irak gibi edemiyeçeksiniz.Kürtün adını kullanarak en büyük darbeyi Kürtlere vuran Terör örgütü PKK Allah sizin ve Size yardım eden dış Devletlerin belasını versin.Vatanı olmayanın Namusuda olmaz.Dış devletlerin maşa, piyon Ajanlarına dikkat edelim.Oyuna gelmeden uyanalım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.11.2019 18:26
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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