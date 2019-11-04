Himalaya'ya örgüt bayrağı dikmek isteyen YPG'li dağcı dağdan düştü.
PKK/YPG terör örgütüne destek amacıyla, Himalaya Dağları'na tırmanan ve buraya örgüt bayrağı dikmek isteyen terörist dağcı Fernando Sanchez Grassa düşerek öldü.
Himlung'da yer alan Kamp 3 bölgesinde, 8 kişilik ekibiyle beraber tırmanan Grassa düştükten kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi.Yerel kaynaklara göre 44 yaşındaki dağcı bir süre önce Suriye'nin kuzeyinde YPG ile birlikte silahlı faaliyet göstermişti.
Terörist dağcının, Himalayalar'a YPG bayrağı dikerek, Türkiye'nin bölgede başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı Batı kamuoyunun ilgisini bölgeye çekmeyi amaçladığı belirtildi.
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Gebersin domuz
Bu dış devletlerin Terör sevdası nede.Türkiye yi bir sürye,Irak gibi edemiyeçeksiniz.Kürtün adını kullanarak en büyük darbeyi Kürtlere vuran Terör örgütü PKK Allah sizin ve Size yardım eden dış Devletlerin belasını versin.Vatanı olmayanın Namusuda olmaz.Dış devletlerin maşa, piyon Ajanlarına dikkat edelim.Oyuna gelmeden uyanalım.
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