ABD’ye sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Terörizm Raporuna tepki gösterdi: YPG'nin ismen zikredilmemesi Türkiye'yi hedef alan diğer terör örgütü FETÖ'nün elebaşının "sürgünde bir din adamı" olarak takdim edilmesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelmek veya destek vermek anlamına gelmektedir.
- Güncel
- 04.11.2019
- Gazete
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