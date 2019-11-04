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ABD’ye sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Terörizm Raporuna tepki gösterdi: YPG'nin ismen zikredilmemesi Türkiye'yi hedef alan diğer terör örgütü FETÖ'nün elebaşının "sürgünde bir din adamı" olarak takdim edilmesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelmek veya destek vermek anlamına gelmektedir.

ABD’ye sert tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Terörizm Raporuna tepki gösterdi: YPG'nin ismen zikredilmemesi Türkiye'yi hedef alan diğer terör örgütü FETÖ'nün elebaşının "sürgünde bir din adamı" olarak takdim edilmesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelmek veya destek vermek anlamına gelmektedir.

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