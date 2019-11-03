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  • 03.11.2019 18:32
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 18:32

Dışişleri'nden 'ye !

Dışişleri Bakanlı tarafından hazırlanan 2018 Yılı Terörizm Raporu’na gösteren , "'nin ismen zikredilmemesi, bunun yerine "'nın 'deki uzantıları" ifadesinin kullanılması, bu terör örgütüyle işbirliğini saklamayan ABD makamlarının hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir." İfadelerini kullandı.

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

" nın 2018 Yılına Dair Terörizm Raporunda, 'nin hem hem 'dan maruz kaldığı terör tehdidi ortaya konmuş, ülkemizin bu terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadelesine ve başta DEAŞ ile Mücadele (DMUK) olmak üzere, uluslararası plandaki çabalara aktif katkısına vurgu yapılmıştır. Raporda, ABD tarafından "Yabancı Terör Örgütü" olarak listelenen PKK'nın 2015-2018 döneminde Türkiye'de 1200'den fazla sivil, polis ve askerin şehit edilmesinin müsebbibi olduğu teslim edilmiştir.

'nin ismen zikredilmemesi, bunun yerine "PKK'nın 'deki uzantıları" ifadesinin kullanılması, bu terör örgütüyle işbirliğini saklamayan ABD makamlarının hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir.

Öte yandan, Türkiye'yi hedef alan diğer terör örgütü 'nün elebaşının "sürgünde bir din adamı" olarak takdim edilmesi, hain darbe girişimini görmezden gelmek veya destek vermek anlamına gelmektedir. Ayrıca bu teröristin ABD topraklarında kendisine güvenli sığınak bulmuş olmasını yok sayma çabasının bir tezahürüdür. 251 masum vatandaşımızın şehit edildiği ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ terör örgütünün sadece Türkiye değil, bulunduğu her ülke için tehdit olduğu unutulmamalı, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin büyük önem taşıdığı bilinmelidir."

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