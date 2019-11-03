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  • Son Güncelleme: 03.11.2019 14:19

Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım! "Millete hizmette 17 yılı geride bıraktık"

Başkan , 'nin iktidara gelişinin 17'nci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürümeye devam edeceklerini belirtti.

Başkan Erdoğan'dan 17'nci yıl paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı , millete hizmette 17 yılı geride bıraktıklarını, bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürümeye devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, " 'Her şey Türkiye için' diyerek çıktığımız yolda, millete hizmette 17 yılı geride bıraktık. Bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara, nice zaferlere! AK Parti." ifadelerine yer verdi.

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