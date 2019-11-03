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  • 03.11.2019 18:29
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 18:29

Şarkıcı 'den CHP'lileri kızdıracak açıklama: "Kimse bu yavrucaklara sahip çıkmazken mız sahip çıktı"

Suriyeli ler konusunda Başkan Erdoğan’ı desteklediğini açıklayan Şarkıcı , "Hiç kimse bu yavrucuklara sahip çıkmazken Sayın mız sahip çıktı. , ten rengine, nereden geldiklerine bakmadan onlara kollarını açtı." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Hadise'den CHP'lileri kızdıracak açıklama

Şarkıcı , 'ta düzenlenen Pediatri Kongresi'nin gala gecesine sahne aldı. Burada ler hakkında 'nin yaptığı çalışmalara dikkat çeken Hadise, 'dan övgüyle bahsetti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BU YAVRUCAKLARA SAHİP ÇIKTI!"
"Ben mülteciler konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızı çok takdir ediyorum. Çünkü hiç kimse bu yavrucuklara sahip çıkmazken Sayın Cumhurbaşkanımız sahip çıktı." diyen Hadise, "Türkiye, ten rengine, nereden geldiklerine bakmadan onlara kollarını açtı." şeklinde konuştu.

Hadise, açıklamalarına "Onlara sahip çıkmak gerçekten gurur duyulacak bir şey. Bu konuda bize tepki gösteren ülkeler de çok fazla konuşmasınlar. Bizi takdir etsinler, alkışlasınlar sadece. Biz yüzümüzde sivilce çıkınca travma yaşıyoruz ama bu çocuklar annelerini, babalarını, her şeylerini kaybetmiş çocuklar. Biz ülke olarak onlara anne-baba oluyoruz. Tabii yolumuz uzun bu çocukların eğitimi, barınması, beslenmesi var . Bunların geleceğini kimse düşünmüyor ama bir tek Türkiye düşünüyor . İşte bu yüzden ben ülkemle gurur duyuyorum" diyerek devam etti.

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