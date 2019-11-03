Şarkıcı Hadise, Kıbrıs'ta düzenlenen Pediatri Kongresi'nin gala gecesine sahne aldı. Burada mülteciler hakkında Türkiye'nin yaptığı çalışmalara dikkat çeken Hadise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BU YAVRUCAKLARA SAHİP ÇIKTI!"

"Ben mülteciler konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızı çok takdir ediyorum. Çünkü hiç kimse bu yavrucuklara sahip çıkmazken Sayın Cumhurbaşkanımız sahip çıktı." diyen Hadise, "Türkiye, ten rengine, nereden geldiklerine bakmadan onlara kollarını açtı." şeklinde konuştu.

Hadise, açıklamalarına "Onlara sahip çıkmak gerçekten gurur duyulacak bir şey. Bu konuda bize tepki gösteren ülkeler de çok fazla konuşmasınlar. Bizi takdir etsinler, alkışlasınlar sadece. Biz yüzümüzde sivilce çıkınca travma yaşıyoruz ama bu çocuklar annelerini, babalarını, her şeylerini kaybetmiş çocuklar. Biz ülke olarak onlara anne-baba oluyoruz. Tabii yolumuz uzun bu çocukların eğitimi, barınması, beslenmesi var . Bunların geleceğini kimse düşünmüyor ama bir tek Türkiye düşünüyor . İşte bu yüzden ben ülkemle gurur duyuyorum" diyerek devam etti.