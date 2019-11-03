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  • Son Güncelleme: 03.11.2019 21:38

İşte ABD basınını gündemindeki '' 'in özellikleri!

’nın geliştirdiği hipersonik füze taşıyabilen uçağı ABD basınında geniş yer buldu. Uçak hakkında bir yazı kaleme alan ABD basını, ördüncü nesil önleme avcı uçağı MiG-31’in Sovyetler Birliği’nin son yıllarında Batı ülkeleri için bilmece olduğunu yazdı. İşte hala bir 'sır’ olarak adlandırılan MiG-31’in özellikleri…

Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), şu anda Kinjal hipersonik füze sistemlerini taşıyan dördüncü nesil önleme avcı uçağı MiG-31'in Sovyetler Birliği'nin son yıllarında Batı ülkeleri için bilmece olduğunu yazdı.

'DIŞARIYA İHRAÇ EDİLMİYOR'
Yazıda, bu uçağın Batılı ülkeler için bir sır olmasının nedeninin, Rusya'nın uzun sınır çizgilerini korumak için kullanılan MiG-31'in sadece ülke ihtiyaçları için üretilmesi ve dışarıya ihraç edilmemesi olduğu kaydedildi.

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