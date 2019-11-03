Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), şu anda Kinjal hipersonik füze sistemlerini taşıyan dördüncü nesil önleme avcı uçağı MiG-31'in Sovyetler Birliği'nin son yıllarında Batı ülkeleri için bilmece olduğunu yazdı.

'DIŞARIYA İHRAÇ EDİLMİYOR'

Yazıda, bu uçağın Batılı ülkeler için bir sır olmasının nedeninin, Rusya'nın uzun sınır çizgilerini korumak için kullanılan MiG-31'in sadece ülke ihtiyaçları için üretilmesi ve dışarıya ihraç edilmemesi olduğu kaydedildi.