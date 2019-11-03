Ringlerin yeni Muhammed Alisi "Demir Yumruk" Şükrü Altay... Türkiye onu, altın kemerini "Afrin Şehitleri" adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmesiyle de tanıdı.
Demir Yumruk Şükrü Altay: "Kim 'Erdoğan'ı seviyorum' derse dışlanıyor"
Ringlerin yeni Muhammed Ali’si diye ün salan “Demir Yumruk” Şükrü Altay, kazandığı altın kemeri Başkan Erdoğan’a hediye ettiği için ve Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiği için Almanya’da yaşadığı zorlukları anlattı. Altay, "Almanya'da Cumhurbaşkanımıza karşı inanılmaz bir düşmanlık var. Kim 'Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum' dahi dese hemen dışlanıyor” ifadelerini kullandı.
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