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  • 03.11.2019 19:15
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 19:15

Demir Yumruk Şükrü Altay: "Kim 'Erdoğan'ı seviyorum' derse dışlanıyor"

Ringlerin yeni ’si diye ün salan “Demir Yumruk” Şükrü Altay, kazandığı i Başkan Erdoğan’a hediye ettiği için ve ’na destek verdiği için ’da yaşadığı zorlukları anlattı. Altay, "Almanya'da Cumhurbaşkanımıza karşı inanılmaz bir düşmanlık var. Kim ''ı seviyorum' dahi dese hemen dışlanıyor” ifadelerini kullandı.

Ringlerin yeni Muhammed Alisi "Demir Yumruk" Şükrü Altay... Türkiye onu, altın kemerini "Afrin Şehitleri" adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmesiyle de tanıdı.

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