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  • Son Güncelleme: 03.11.2019 17:27

Son dakika: 'ta durağa daldı!

Son dakika haberine göre, Meydan'da bir durağa daldı, bekleyen yolculardan yaralananlar oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı!

Meydan'da bir durağa daldı, ilk belirlemelere göre, ta bekleyen 9 yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı.

Edinilen bilgilere göre otobüste 3 kişiyi bıçakladıktan sonra durağa dalan ve ardından kaçarak denize atladığı ileri sürülen sürücü gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

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