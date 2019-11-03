Beşiktaş Meydan'da bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 9 yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı.

Edinilen bilgilere göre otobüste 3 kişiyi bıçakladıktan sonra durağa dalan ve ardından kaçarak denize atladığı ileri sürülen sürücü gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...