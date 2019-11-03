Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 03.11.2019 16:50
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 16:50

sahilinde bir alev alev yandı!

İstanbul ’ta bir alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken ın neden çıktığı henüz belirlenemedi. Yangın nedeniyle teknede büyük çapta hasar oluştu.

Bebek sahilinde bir tekne alev alev yandı!

'ta bir de çıkan , itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, sahilinde demirli "Şehrazat 1" isimli özel bir tur teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri karadan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler de denizden müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle teknede büyük çapta hasar oluştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBebek sahilinde bir tekne alev alev yandı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri