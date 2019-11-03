İçişleri Bakanlığından, Kars kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
İçişleri Bakanlığından, Kars kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.