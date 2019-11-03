EYT konusunda resmi makamlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. 2020 yılı bütçesinde EYT'nin bulunmadığı bilgisinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da açıklama geldi. Emekli olabilmek için bekleyen vatandaşlar son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Başkan Erdoğan EYT ile ilgili ne dedi? EYT yasası çıkacak mı? EYT'de son durum nedir? İşte 4 Kasım EYT haberleri... EYT kanunun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor

MECLİS 4 KASIM GÜNDEMİ

Basın Toplantısı 11:00

Sn. Ali KEVEN - CHP YOZGAT Milletvekili

Basın Toplantısı 11:30

Sn. Hakkı Saruhan OLUÇ - HDP Grup Başkan...

Basın Toplantısı 13:30

Sn. Haydar AKAR - CHP KOCAELİ Milletvekili

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