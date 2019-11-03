Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 03.11.2019 17:33
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 17:38

4 Kasım Meclis gündemi! 2019 son dakika haberleri: EYT yasası son durum, ne zaman çıkacak?

yasası ile ilgili gelişmeler büyük bir merakla takip ediliyor. Son olarak Başkan Erdoğan ile bir vatandaş arasında EYT konuşması yaşanmıştı. EYT’lierin sayısı yaklaşık 6 milyon kişi civarında olup, hemen emekli olabileceklerin sayısı ise 1 milyon kişinin üzerinde. EYT’lilere emeklilik imkanı tanınmasının sistemine maliyeti ise 10 yılda 700 milyar liranın üzerinde olacağı da tespitler arasında. EYT konusunda son gelişmeleri takvim.com.tr olarak sizler için derledik. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT'de son durum nedir? EYT çıkarsa kimler emekli olur? İşte 4 Kasım EYT'de son gelişmeler...

EYT yasası son durum, ne zaman çıkacak?

EYT konusunda resmi makamlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. 2020 yılı bütçesinde EYT'nin bulunmadığı bilgisinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da açıklama geldi. Emekli olabilmek için bekleyen vatandaşlar son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Başkan Erdoğan EYT ile ilgili ne dedi? EYT yasası çıkacak mı? EYT'de son durum nedir? İşte 4 Kasım EYT haberleri... EYT kanunun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor

MECLİS 4 KASIM GÜNDEMİ

Basın Toplantısı 11:00

Sn. Ali KEVEN - CHP YOZGAT Milletvekili

Basın Toplantısı 11:30

Sn. Hakkı Saruhan OLUÇ - HDP Grup Başkan...

Basın Toplantısı 13:30

Sn. Haydar AKAR - CHP KOCAELİ Milletvekili

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri4 Kasım Meclis gündemi! 2019 EYT son dakika haberleri: EYT yasası son durum, ne zaman çıkacak?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri