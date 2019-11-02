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  • Son Güncelleme: 02.11.2019 16:04

ve nda son durum ne? Af yasası ve ceza indirimi ne zaman Meclis'e gelecek?

Binlerce mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren hakkındaki son gelişmeler merakla bekleniyor. Son olarak bu hafta AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İkinci Yargı Paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarıyla birlikte akıllara gelen sorulardan birisi de " ve ceza indirimi ne zaman Meclis'e gelecek?" sorusu oldu. Peki, İkinci Yargı Paketi ve af yasasında son durum nedir? İşte af yasası ve ceza indiriminde son gelişmeler...

İkinci Yargı Paketi hakkında gelişmeler merak edilirken paketin Türkiye Büyük Millet Meclis'ine sunulma süreci yakından takip ediliyor. Kader mahkumu ve aileleri gelecek müjdeli haberi bekliyor. Son olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İkinci Yargı Paketi hakkında önemli bir açıklamalarda bulundu. Peki, İkinci Yargı Paketi ve af yasasında son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi ne zaman Meclis'e gelecek?

İKİNCİ YARGI PAKETİ VE AF YASASINDA SON DURUM NEDİR?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu hafta yaptığı açıklamada "Bu konuda büyük bir hassasiyet var. Çalışmaların sonuçlanmasını beklemek lazım. Karşılıklı olarak çalışılıyor, AK Parti kendi çalışmasına henüz son noktayı koymadı. Biz bir defaya mahsus bir ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden yanayız. 'Bir defaya mahsus bir ceza indirimi verelim' demenin başka semptomları olduğunu geçmişteki birtakım örneklerden gördük. Bunun yerine bir sistem değişikliği en mantıklı yoldur. Mevcut durumda bir cezasızlık algısı gibi bir durum söz konusu olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

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