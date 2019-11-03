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3 kaçak i diyerek 'ya yolladı

İnsan tacirleri çıtayı iyice yükseltti. Afgan kaçakları ’ya gidiyor diyerek adalar vapuruna bindirdi. İtalya'ya gitme hayaliyle yola çıkan 3 uyruklu , 'da polis ekiplerine yakalandı.

Eminönü Büyükada 6 bin Euro
Avrupa hayaliyle yola çıkan vatandaşları, 'da insan tacirleriyle anlaştı. Toplam 6 bin euro'luk ödemeyi de peşin yaptı.
Sahtekar Hüseyin Y. 3 Afgan'ı, Eminönü'nde vapura bıraktı. 'da dolaşırken yakalanan kaçaklar, gerçeği öğrenince şoka uğradı.



İnsan taciri Hüseyin Y. tutuklandı.

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