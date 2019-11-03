Avrupa hayaliyle yola çıkan Afganistan vatandaşları, İstanbul'da insan tacirleriyle anlaştı. Toplam 6 bin euro'luk ödemeyi de peşin yaptı.
Sahtekar Hüseyin Y. 3 Afgan'ı, Eminönü'nde vapura bıraktı. Büyükada'da dolaşırken yakalanan kaçaklar, gerçeği öğrenince şoka uğradı.
İnsan taciri Hüseyin Y. tutuklandı.
Sahtekar Hüseyin Y. 3 Afgan'ı, Eminönü'nde vapura bıraktı. Büyükada'da dolaşırken yakalanan kaçaklar, gerçeği öğrenince şoka uğradı.
İnsan taciri Hüseyin Y. tutuklandı.
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