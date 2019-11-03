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ABD Başkanı Trump: Erdoğan’la yakınız

Derin Amerika tarafından hedef seçilen ABD Başkanı , Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili konuştu: Bir kez daha belirtmeliyim ki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var.

Erdoğan’la yakınız
ABD Başkanı , Mississippi eyaletine hareket etmeden önce 'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da yapılması planlanan Beyaz Saray ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin Trump, "Cumhurbaşkanı ile iyi ilişkilerimiz var. (ABD ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptığı anlaşma) Ateşkes çok iyi uygulandı" açıklamasında bulundu.

Trump, Suriye'deki ABD askerlerinin evlerine dönmesini istediğini vurgulayarak, "(Türkiye- Suriye sınırı) Sınırı başkaları kontrol etsin. Biz petrolü güvence altına aldık. Petrolü seviyorum. Kürtler (YPG/ PKK) ile çalışıyoruz. Türkiye ile çalışıyoruz. Birçok ülke ile çalışıyoruz." ifadesini kullandı. Kendisi hakkında açılan azil soruşturmasını da "düzmece" olarak nitelendiren Trump, "Yanlış hiçbir şey yapmamış bir başkanı azledemezsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

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