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  • 02.11.2019 17:04
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 17:04

: 'ta nda göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

haberi... 'ta özel bir nda meydana gelen kazada 1 işçi başına isabet eden taş parçası nedeniyle hayatını kaybetti. Ölen işçinin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Zonguldak'taki maden ocağından acı haber
Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde meydana geldi. İddialara göre madende kömür kazan 40 yaşındaki isimli maden işçisinin başına tavandan düşen taş parçası isabet etti. Ağır yaralanan işçiyi mesai arkadaşları özel araçla hastaneye götürdü.
Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Servet Gökay doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Gökay'ın cesedi ise otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.



YAKINLAR SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Cumhuriyet Savcısı morga gelerek otopsi işlemlerini başlattı. AK Parti Milletvekili Hamdi Uçar da morga gelerek ölen madencinin yakınlarını teselli ederek taziyelerini bildirdi. Ölen işçinin yakınları morg önünde feryat edip sinir krizleri geçirdi.
Ölen işçinin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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