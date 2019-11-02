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  • Son Güncelleme: 02.11.2019 16:46

Son dakika: Lideri Aksakal: Devletimizin dış güçlere karşı yürüttüğü her türlü mücadelenin arkasındayız

Genel Başkanı , "DSP olarak devletimizin dış güçlere karşı yürüttüğü her türlü mücadelenin arkasında olacağımızı belirtmek isterim" dedi.

Aksakal'dan Devletimizin arkasındayız mesajı
İl Başkanlığı'nın kongresine katılmak üzere 'ye gelen Genel Başkan , kongre öncesinde düzenlediği basın toplantısında gündemini değerlendirdi.

Aksakal, "Türkiye kadim bir devlettir. Gerek Amerikan emperyalizmine, gerekse Rusya'nın bölgemiz üzerinde kurgulamaya çalıştığı hakimiyete karşı milli sınırlarımızı ve milletimizin bütünlüğünü koruyup, kollamakla yükümlü bu yapının yalnız bırakılmaması gerekiyor. DSP olarak devletimizin dış güçlere karşı yürüttüğü her türlü mücadelenin arkasında olacağımızı belirtmek isterim" diye konuştu.

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