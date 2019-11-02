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  • Son Güncelleme: 02.11.2019 17:55

fidan dikme kampanyası başvuru nasıl yapılır? İşte başvuru bilgileri ve katılım belgesi

-11 Milyon Fidan kampanyasına vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı yla 11 milyon fidan ekilecek. Yoğun ilgi gösterilen kampanyayla ilgili en çok araştırılan sorular arasında Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyası başvuru şartları nelerdir sorusu yer alıyor. İşte başvuru bilgileri ve katılım belgesi...

Geleceğe Nefes kampanyasına vatandaşlar büyük katılım gösteriyor. Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan kampanyayla ilgili detaylar merak konusu oldu. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyası başvuru nasıl yapılır sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte kampanyaya dair merak edilen tüm bilgiler...

GELECEĞE NEFES KAMPANYASINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Geleceğe Nefes katılım belgesi almak için yapmanız gereken işlemler çok basit. 'FİDAN SAHİPLEN' butonuna tıkladığınızda isim soyisim ve e-posta girdikten sonra istediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 5 fidan dikimi yapılıyor. 11 Kasım fidan dikme etkinliğine aynı anda tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek; yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliğine tüm vatandaşlar davetlidir.

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