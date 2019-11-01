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  • Son Güncelleme: 02.11.2019 00:28

'ta teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre 'ta terör örgütü 'ya yönelik operasyonda içinde silah, mühimmat ve yaşam malzemesi olan 3 sığınak, güvenlik güçlerince imha edildi.

Muş'ta ele geçirildi! Tek tek imha edildi

'ta terör örgütü 'ya yönelik operasyonda tespit edilen 3 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şenyayla bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyon düzenledi.

Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerinin de katıldığı "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdal Uyanık 2019/426 Operasyonu"nda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 3 sığınak bulundu.

Sığınaklarda yapılan aramalarda, el yapımı düzeneği, av tüfeği, 40 uzun namlulu silah mermisi, 12 av tüfeği kartuşu, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan tüp, akü, spiral makinesi, 320 gıda, 68 muhtelif yaşam malzemesi ve çok miktarda tıbbi malzeme ele geçirildi.

Sığınaklar imha edildi.

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