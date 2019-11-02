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ABD su sahalarındaki devriyelere yeniden başladı

ABD, DEAŞ bahanesiyle Ortadoğu’ya geldi! Terör örgütünün liderini öldürdüğünü söyledi! Ancak işi bitmedi! ABD su, Suriye’nin kuzeydoğusundaki sahasında devriye gezdi!

Petrol kuy'USA'
Türkiye sınırını terörden arındırmak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düğmeye bastı. Ancak Suriye'ye sınırları olmayan ülkeler, kendilerine vazife çıkardı! DEAŞ bahanesiyle Ortadoğu'da ortaya çıktı! Son olarak ABD Başkanı Trump, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıkladı. Ancak asıl meselenin DEAŞ değil olduğu bir kez daha kanıtlandı. ABD su, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarında devriyelere yeniden başladı.



ABD ordusuna ait 5 zırhlı araç ve 2 pikap, Türkiye- Suriye sınırına 6 kilometre uzaklıktaki Kahtaniye beldesi ile Rumeylan ilçesi arasında, yaklaşık 40 kilometrelik hatta devriye yaptı. ABD ordusu böylece, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde de durdurduğu devriyelerini yeniden başlatmış oldu. Suriye-Türkiye sınırındaki Kamışlı'nın doğusunda yer alan Kahtaniye'de, petrol yatakları ile biliniyor.




Bir diğer petrol bölgesi olan Rumeylan ise Irak sınırına 15-20 kilometre uzaklıkta. Rumeylan ilçesinde ABD'nin hava üssü ve 100'den fazla askeri bulunuyor. ABD yönetimi, geçen hafta, Suriye'deki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendireceğini açıkladıktan sonra ülkenin doğusundaki Deyrizor ili civarına askeri tahkimatlarını arttırmıştı.

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