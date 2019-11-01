Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Doğum zamanını ifade eden Mevlid, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in doğduğu geceyi nitelemektedir. Tarih olarak kesinlik bildirilmese de Hz. Muhammed'in Rebiülevvel ayının on ikinci gecesinde doğduğu bilinmektedir. Peki 2019 Mevlid Kandili ne zaman? İşte detaylar...Mevlid Kandili ne zaman 2019 dini günler takvimi diyanet.gov.tr'de yayınlandı. Mevlid Kandili 8 Kasım 2019 Cuma günü kutlanacak. Peki Mevlid Kandili neden önemli ,Mevlid Kandilinde nasıl dua edilir, kandil gecesine özel namaz var mıdır, Hz. Muhammed Mevlid Kandilinde nasıl dua ederdi?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olarak bilinen Mevlid Kandili, Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğduğu geceyi içinde barındıran bir aydır. Bu sene Mevlid Kandili, 8 Kasım Cuma günü idrak edilecek. Mevlid Kandili'nde peygamberi anlamaya yönelik etkinlikler düzenlenir, camilerde namazlar kılınır, dua edilir ve Kur'an-ı Kerim okunur. Türkiye'de Osmanlı padişahı 2. Selim'den bu yana Mevlid Kandili kutlama etkinliklerinde cami minarelerinde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.

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