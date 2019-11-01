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  • Son Güncelleme: 01.11.2019 09:39

Boeing'de yeni skandal! Havada çatladı!

ABD merkezli Boeing havacılık şirketi yeni bir skandala imza attı. NG tipi uçaklarda yaşanan ‘çatlak’ sorunu nedeniyle bir uçak acil iniş yaptı, 50 uçağın havalanması engellendi.

Boeing'de yeni skandal! Havada çatladı!

merkezli havayolu şirketine ait NG uçağı havadayken bir bölümde yaşanan 'çatlamalar' nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Boeing 737 NG uçaklarında tespit edilen ortak sorun nedeniyle dünya genelinde 50 uçağın havalanmasına izin verilmediği belirtildi.

ASLA İZİN VERMEYİZ
Uluslararası haber ajansı AFP'de yer alan bilgiye göre; Qantas şirketi tarafından yapılan açıklamada "Bu şekilde bir çatlak oluşsa da bu uçağın güvenliğini anında tehdit eden bir durum değil. Bir uçağın güvenliğinin tam olarak sağlanmaması durumunda uçuşa asla izin veremeyiz" ifadesi kullanıldı.

İNCELEME TALEP EDİLMİŞTİ
Amerikan Havacılık Otoritesi (FAA) geçen ay Boeing 737 NG tipi uçaklar hakkında inceleme yapılmasını talep etmişti. ABD merkezli Boeing şirketi, 13 Mart'tan bu yana 737 serisinin son modeli olan MAX'lerin üst üste iki kaza geçirmesi sonucunda büyük bir zarar yaşamıştı. Şirketin ürettiği 400'e yakın uçağın seferi durdurulurken, 500'ün üzerinde uçağını da teslim edemedi.

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