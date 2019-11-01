Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 10'u yakalandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda örgüt ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.