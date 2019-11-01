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  • Son Güncelleme: 01.11.2019 11:01

Son dakika: 'nda operasyonu:10 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre 'na yapılan operasyonunda 1 aktif görevde 4 ihraç edilen, 2 görevden uzaklaştırılan, 2 emekli, subay ve astsubay rütbesinde asker kişiler ile 3 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheli yakalandı.

Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, nda yürütülen soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 10'u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda örgüt ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

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