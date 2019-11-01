Güle güle şehidim

Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristlerce Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda yaralanıp, hastanede 19 gün sonra şehit olan 3 çocuk babası Şivan Çetin (30), dün sonsuzluğa uğurlandı.
Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristlerce Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda yaralanıp, hastanede 19 gün sonra şehit olan 3 çocuk babası Şivan Çetin (30), dün sonsuzluğa uğurlandı.
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