Bugünkü
Takvim

Güle güle şehidim

'nin Kamışlı kentindeki /'li teröristlerce 'in ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda yaralanıp, hastanede 19 gün sonra şehit olan 3 çocuk babası (30), dün sonsuzluğa uğurlandı.

Güle güle şehidim
Suriye'nin Kamışlı kentindeki /'li teröristlerce 'in ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda yaralanıp, hastanede 19 gün sonra şehit olan 3 çocuk babası (30), dün sonsuzluğa uğurlandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriGüle güle şehidim
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri