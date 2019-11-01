Erdoğan izin vermedi

AYM, Yüce Divan sıfatıyla, İlker Başbuğ hakkında açılan Ergenekon davasını, "muhakeme şartının oluşmaması" nedeniyle düşürdü. Başkan Tayyip Erdoğan, Başbuğ hakkındaki soruşturma iznine onay vermemişti.
AYM, Yüce Divan sıfatıyla, İlker Başbuğ hakkında açılan Ergenekon davasını, "muhakemeşartınınoluşmaması" nedeniyle düşürdü. Başkan Tayyip Erdoğan, Başbuğ hakkındaki soruşturma iznine onay vermemişti.
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