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Erdoğan izin vermedi

, sıfatıyla, hakkında açılan Ergenekon davasını, "muhakeme şartının oluşmaması" nedeniyle düşürdü. Başkan Tayyip Erdoğan, Başbuğ hakkındaki soruşturma iznine onay vermemişti.

Erdoğan izin vermedi
AYM, sıfatıyla, hakkında açılan Ergenekon davasını, "muhakeme şartının oluşmaması" nedeniyle düşürdü. Başkan Tayyip Erdoğan, Başbuğ hakkındaki soruşturma iznine onay vermemişti.

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