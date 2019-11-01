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  • Son Güncelleme: 01.11.2019 22:00

merkezli / operasyonu

merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün Gaziantep ve 'da /'ye yönelik operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına almıştı. Bugün devam eden operasyonda 2 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


1 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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