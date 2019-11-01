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  • Son Güncelleme: 01.11.2019 15:59

4 akademisyenin katili Volkan Bayar avukata hakaret edince duruşma ertelendi

(ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar (38), yargılandığı Eskişehir 3'üncü ’ndeki davanın duruşmasına, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Savunması sorulan Bayar, müşteki avukatlarından Mustafa Algam'a hakaret edince, mahkeme başkanı, SEGBİS'i kapatıp duruşmayı erteledi.



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi binasında 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar ile azmettirici olduğu iddia edilen eski eşi Saadet Aylin Y.'nin yargılandıkları davanın bugün 3'ncü duruşması yapıldı.
Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katil zanlısı Volkan Bayar, Kocaeli Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz sanık Saadet Aylin Y. ise salonda hazır bulundu.

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