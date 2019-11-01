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  • Son Güncelleme: 02.11.2019 07:46

Bu görüntü 'den çekildi! ’da binaya bayrağı asıldı

'in ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı 'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti. kontrolündeki binaya bayrağı asıldı.

'in ilçesinin karışında bulunan, terör örgütü kontrolündeki 'nin kentinde, binaya Suriye bayrağı asıldı.

ESAD ASKERLERİ BAYRAK DİKTİ
Terör örgütü /YPG militanlarının sözde karakol olarak kullandığı Kamışlı'daki binaya, Suriye bayrağının asıldığı görüldü. Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülenen binada, rejim ordusu mensubu olduğu sanılan askerlerin bulunduğu gözlendi.



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