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Boeing CEO’su özür diledi: hata yaptık üzgünüz

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in CEO'su Dennis Muilenburg, Endonezya ve Etiyopya'da düşen ve 346 kişinin ölümüne neden olan iki 737 Max uçağının üretiminde hata yaptıklarını kabul ederek özür diledi.

Boeing CEO’su özür diledi: hata yaptık üzgünüz
ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in CEO'su Dennis Muilenburg, Endonezya ve Etiyopya'da düşen ve 346 kişinin ölümüne neden olan iki 737 Max uçağının üretiminde hata yaptıklarını kabul ederek özür diledi. ABD Senatosu Ticaret Komitesi'nde uçaklar hakkında ifade veren Muilenburg, uçak kazalarında hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür dileyerek, "Hatalar yaptık, bazı şeyleri yanlış yaptık. Üzgünüz" dedi. Muilenburg sorunları düzeltmek için çalıştıklarını söyledi. Kazanın ardından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını durdurmuştu.

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