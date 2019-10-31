Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 31.10.2019 20:31
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 20:31

Son dakika: davasında flaş karar

Son dakika haberine göre yeni çıkan yargı paketi çerçevesinde, 4 yıl 8 ay ceza aldığı dosyadan tahliye oldu. Başka dosyada tutukluluk hali devam eden Demirtaş, cezaevinden çıkamayacak.

Selahattin Demirtaş davasında flaş karar

26. 'nce Halkların Demokratik Partisi () eski Eş Genel Başkanı 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezalara sanık avukatları itiraz etmiş, Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Kararı onamıştı.

Geçtiğimiz günlerde yasalaşan yeni yargı paketi ardından yeni bir gelişme yaşandı. Selahattin Demirtaş'ın avukatlarının başvurusu üzerine İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Demirtaş'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca infazın durdurulmasına hükmetti. Demirtaş, 'daki bir başka dosyadan tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Selahattin Demirtaş davasında flaş karar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri