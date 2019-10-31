Terör örgütü PKK'nın medya organlarından Yeni Özgür Politika'ya röportaj veren Demirtaş, Türkiye'nin Suriye'de PKK/YPG hedeflerine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı hedef aldı.

Demirtaş Türkiye'yi tehdit ederek, "Hiç kimse bugünleri de unutmayacaktır elbette. Günü geldiğinde kimse bağrına taş falan basmayacaktır, o bir kere olur." diye konuştu.





İTTİFAK YAPTIKLARI PARTİLERE DE GÖZDAĞI VERDİ!

HDP'nin gizli seçim ittifakı yaptığı CHP ve İYİ Parti'nin gönülsüz de olsa operasyona destek vermesine de tepki gösteren Demirtaş, bu partilerin halka "özeleştiri" borçlu olduğunu savunarak

İşte Selahattin Demirtaş'ın skandal ifadeleri:

"Barış isteyen halka özeleştiri sorumluluğu, savaşın arkasında hizalanan muhalefettedir. Onların yerinde olsam Kürt halkını hafife almazdım. Bugünden başlayarak kendimi affettirmek için pratikte ikna edici adımlar atardım. Yoksa yarın geç kalınmış olabilir."

