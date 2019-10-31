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  • 31.10.2019 13:34
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 13:46

Eski Eş Genel Başkanı 'tan "Barış Pınarı" tehdidi!

Terör suçlarından yargılanan ve cezaevinde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı , hakkında tehditvari açıklamalarda bulundu. Demirtaş, "Hiç kimse bugünleri de unutmayacaktır elbette. Günü geldiğinde kimse bağrına taş falan basmayacaktır, o bir kere olur." diye konuştu.

Demirtaş'tan Barış Pınarı tehdidi!

Terör örgütü 'nın medya organlarından Yeni Özgür Politika'ya röportaj veren Demirtaş, Türkiye'nin Suriye'de PKK/ hedeflerine yönelik düzenlediği 'nı hedef aldı.

Demirtaş Türkiye'yi tehdit ederek, "Hiç kimse bugünleri de unutmayacaktır elbette. Günü geldiğinde kimse bağrına taş falan basmayacaktır, o bir kere olur." diye konuştu.

İTTİFAK YAPTIKLARI PARTİLERE DE GÖZDAĞI VERDİ!
'nin gizli seçim ittifakı yaptığı ve İYİ Parti'nin gönülsüz de olsa operasyona destek vermesine de tepki gösteren Demirtaş, bu partilerin halka "özeleştiri" borçlu olduğunu savunarak

İşte 'ın skandal ifadeleri:

"Barış isteyen halka özeleştiri sorumluluğu, savaşın arkasında hizalanan muhalefettedir. Onların yerinde olsam Kürt halkını hafife almazdım. Bugünden başlayarak kendimi affettirmek için pratikte ikna edici adımlar atardım. Yoksa yarın geç kalınmış olabilir."

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