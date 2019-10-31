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  • 31.10.2019 12:25
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 12:25

'ta ! Daire kullanılamaz hale geldi!

'ta 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında daire kullanılamaz hale geldi. Yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.

Sivas'ta yangın! Daire kullanılamaz hale geldi!

Yunus Emre Mahallesi Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın en üst katındaki, Ertuğrul Özüker'e ait dairede saat 10.00 sıralarında çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yanıgını fark eden apartman sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ancak ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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