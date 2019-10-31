Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 31.10.2019 12:51
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 12:51

Son dakika: çalan şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika... 'nden çalan şüpheli Emre Çelik emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ambulans çalan şüpheli adliyeye sevk edildi
Fatih'te bulunan 'nin hasta nakil ı anahtarı üzerindeyken Salı gecesi saatlerinde çalındı. Alarma geçen polis, 34 VZ 6202 plakalı ambulansı dün Göktürk'te buldu. Ambulansa yaklaşan polis, içindeki şüpheliyi görünce havaya ateş açtı. Ambulansta oturan 34 yaşındaki Emre Çelik gözaltına alındı. Çelik, dün akşam Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.



Çelik'in olay yerindeki ilk ifadesinde 10 yıl önce sağlık kuruluşlarında çalıştığı için ambulans hakkında bilgisi olduğunu söylediği öğrenildi. Eşinden ayrıldığı için bunalımda olduğunu belirten Çelik'in 'da oturan annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kaydedildi. Ambulansı kalacak yeri olmadığı için çaldığını söyleyen Emre Çelik'in "Hakaret" ve "yaralama" suçundan kaydının olduğu öğrenildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Ambulans çalan şüpheli adliyeye sevk edildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri