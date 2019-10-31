Trafikte yeni dönem başlıyor. İçişleri Bakanlığı, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil 'yetkisiz çakar' kullanımının yasaklanacağını duyurmuştu. Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında çakar lamba kullanması yasaklandı. Peki, Çakar lamba yasağı ne zaman başlıyor? Çakar lamba kimler takabilir? Çakar lamba cezası nedir? İşte konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

ÇAKAR LAMBA UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çakar lamba yasağı 1 Kasım'dan itibaren başlayacak. Kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görev yapan üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanları, bu tarihten itibaren çakarlı araç kullanamayacak.

Yetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek için Türkiye genelinde trafik ekiplerince denetimlere ağırlık verilecek.

Kimler "çakar" kullanabilecek? Cezası ne olacak? Detaylar için bir sonraki sayfalara geçiniz...