Real Madrid ve Beşiktaş maçlarında alınan mağlubiyetlerin yaralarını sarmaya çalışan Galatasaray'da son olarak bazı futbolcuların eğlence görüntülerinin sosyal medyada yayılması camiada tepkilere yol açtı.
Real Madrid ve Beşiktaş maçlarında alınan mağlubiyetlerin yaralarını sarmaya çalışan Galatasaray'da son olarak bazı futbolcuların eğlence görüntülerinin sosyal medyada yayılması camiada tepkilere yol açtı.
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