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  • 31.10.2019 12:35
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 12:42

'dan , ve kararı!

’ın yıldız oyuncuları Ryan , Mario ve Ryan ’un önnceki gün sosyal medyada yayılan görüntüleri büyük tartışma konusu olmuştu. Görüntüler ile ilgili Galatasaray yönetiminin yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, partisine katılan oyuncuların, herhangi bir şekilde profesyonellik dışı davranış sergilemedikleri kaydedildi.

Real Madrid ve Beşiktaş maçlarında alınan mağlubiyetlerin yaralarını sarmaya çalışan Galatasaray'da son olarak bazı futbolcuların eğlence görüntülerinin sosyal medyada yayılması camiada tepkilere yol açtı.

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