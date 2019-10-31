Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı kabul etti. Baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Gakharia ile ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.
Başkan Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı kabul etti
Başkan Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı kabul etti. Baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Gakharia ile ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.
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