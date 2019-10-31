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  • 31.10.2019 12:29
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 12:29

Başkan Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı kabul etti

Başkan Erdoğan, 'yı kabul etti. Baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Gakharia ile ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

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