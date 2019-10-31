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  • Son Güncelleme: 31.10.2019 15:43

Bakan Albayrak 'da ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı , 'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Albayrak, esnaf ziyaretinde de kendisine ikram edilen ürünlerin tadına baktı.

Bakan Albayrak Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Bakan Albayrak, Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenen "Türkiye için Değişim Başlıyor" etkinliğinin ardından AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada çok sayıda partili tarafından çiçeklerle karşılanan Albayrak, İl Başkanı İhsan Koca ile bir süre görüştükten sonra partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Daha sonra Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı ile Defterdarlığa geçen eden Albayrak, burada yetkilerle görüştükten sonra kent merkezindeki Akpınar Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

İş yerlerini tek tek dolaşarak esnafa hayırlı işler dileyen Albayrak, esnafın ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Bakan Albayrak, esnaf ziyaretinde kendisine ikram edilen ürünlerin tadına baktı.


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